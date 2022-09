Il maestro Enrico Pesce alla Mostra del Cinema di Venezia

VENEZIA - Ennesimo traguardo di grande prestigio per il Maestro Enrico Pesce, visonese doc, pianista e compositore di fama nazionale che martedì 30 si è esibito con la Aria & Friends Orchestra nel corso del ricevimento inaugurale alla Mostra del Cinema di Venezia promosso da Mastercard per celebrare la neonata partnership tra la Mostra d'Arte Cinematografica e l'Academy of Motion Picture Arts and Science di Los Angeles (quella degli Oscar).

La forte sintonia che lega il Maestro Pesce al cinema, d'altronde, è testimoniata dalle diverse occasioni in è stato autore di colonne sonore per lungometraggi di produzioni di livello anche internazionale. Negli ultimi anni, infatti, il compositore acquese ha collaborato, tra gli altri, con Francesco Ghiaccio per i film 'Un posto sicuro' (2015) e 'Dolcissime' (2019) e con Marco Bellocchio per i film 'Sorelle' (2006) e 'Sorelle mai' (2010).