Da stasera via al 'Settembre Spignese': si comincia con il teatro

SPIGNO MONFERRATO - Da oggi, venerdì 2, prende il via il ‘Settembre spignese’, l’appuntamento di fine estate organizzata da Comune e Pro Loco di Spigno Monferrato. In sette differenti occasioni fino a domenica 11 andranno in scena spettacoli teatrali, concerti, serate danzanti, conferenze a tema e giochi di animazione per bambini.

Si comincia questa sera alle 21, nel sagrato della Chiesa di Sant’Ambrogio, con lo spettacolo 'L'angelo e Monteverde', regia di Paolo La Farina, un dialogo fra l'artista e la sua scultura sul finire della vita, con Paolo La Farina e Monica Massone. Musiche del Maestro Benedetto Spingardi Merialdi (biglietto 13 euro).

Domani, sabato 3, stesso posto stessa ora, ‘Il giro del mondo in otto teatri - Da Berlino a Roma tra musica, teatro e sorriri', lo spettacolo gratuito proposto dalla compagnia ‘La Soffitta - Mauro Ghione”. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà nel cinema-teatro comunale ex Soms.