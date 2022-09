Tutto pronto per la 'Festa delle Feste': il via sabato pomeriggio

ACQUI TERME - Dopo due anni di stop sabato 3 e domenica 4 torna la tanto attesa 'Festa delle Feste', anche nota come ‘Festalonga’, l'evento che riunisce e mette in vetrina i piatti tipici delle Pro Loco dell'Acquese.

Un'edizione con tanta “carne al fuoco” (non solo in senso letterale) che quest'anno può vantare un numero maggiore di stand rispetto alla solitamente più partecipata Festa delle Sagre di Asti.

«Avremo 19 stand –commenta Lino Malfatto, presidente della Pro Loco di Acqui – perché purtroppo abbiamo avuto una defezione dell'ultimo momento. Siamo comunque molto soddisfatti per il numero di associazioni coinvolte. Nonostante dal punto di vista socio-sanitario ci sia ancora un po' di incertezza siamo riusciti ad allestire una manifestazione solo di poche unità inferiore alle edizioni 'pre pandemia' per numero di Pro Loco».

Gli eventi collaterali

I banchi gastronomici partiranno da piazza San Francesco per arrivare fino in piazza Italia lungo l’omonimo corso. Sabato pomeriggio, alle 17 circa, il Corpo Bandistico Acquese darà il via ufficiale all'evento con una sfilata che terminerà in piazza della Bollente. A seguire una novità, «con la rievocazione storica offerta dall'associazione culturale IX Regio, che porterà in corso Italia uno spettacolo di animazione con alcuni dei personaggi storici più illustri legati alla storia della città». Domenica pomeriggio, inoltre, dalle 17.30 la tradizionale corsa del 'Palio del Brentau', che rievoca l’antica professione di chi trasportava nelle case l’acqua calda della Bollente. A fare da corollario alla manifestazione, in piazza Levi i banchi d'assaggio dei vini delle cantine del territorio associate all'Enoteca Regionale 'Terme & Vino'.

Domenica anche a pranzo

Diciotto le Pro Loco dell’Acquese che andranno a comporre l’offerta gastronomica: Acqui Terme, Bistagno, Carentino, Cartosio, Castelnuovo Bormida, Cavatore, Cimaferle, Cremolino, Maranzana, Melazzo, Montaldo Bormida, Morbello, Orsara Bormida, Ovrano, Ponti, Rivalta Bormida, Strevi e Visone. a cui si aggiunge il banco del Gruppo Alpini ‘Luigi Martino’.

L’apertura degli stand è prevista intorno alle 17 di sabato 3, «e grossomodo si andrà avanti fino alle 23. Domenica, invece, le Pro Loco saranno operative dalle 11 per il pranzo, e poi di nuovo dal tardo pomeriggio alla sera».