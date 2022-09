Sabato a Mombarone 'open day' con la Pallavolo Acqui

ACQUI TERME - Sabato 3 al centro sportivo Mombarone dalle 14 alle 17 è in programma l'Open Day organizzato dalla Pallavolo Acqui Terme. Un'occasione per conoscere da vicino la società termale e le giocatrici che si preparano ad affrontare il prossimo campionato di B1. Le bambine e ragazze nate negli anni dal 2010 al 2016 potranno partecipare a una prova gratuita con le atlete della prima squadra dell'Arredo Frigo Valnegri, che alle 17.30 sosterrà un allenamento congiunto con la Serteco Genova (ingresso gratuito). Per maggiori informazioni ai numeri 346 4909276 oppure 340 4145174