Corte dei Corti FilmFestival: selezionate le 20 opere in concorso

ACQUI TERME - Sono 20 i cortometraggi in concorso per la prima edizione del 'Corte dei Corti Film Festival', l'evento dedicato alla settima arte ideato e realizzato dall'associazione culturale 'DiOgniArte APS', riservato ai cortometraggi narrativi di nazionalità italiana realizzati da giovani cineasti e produzioni indipendenti.

Le categorie

Sei i riconoscimenti in palio: Miglior cortometraggio, Miglior interprete, Miglior cortometraggio di animazione, Premio ‘Bestiale’ (sezione a tema animale), Premio del pubblico e Premio Associazione DiOgniArte.

Due serate su tre location – Acqui Terme, Alice Bel Colle e Ricaldone - in programma, il 17 e 18 settembre, con proiezioni, eventi, incontri e dibattiti. «Un Film Festival è un momento di condivisione – commenta Valerio Marcozzi, direttore artistico della Corte dei Corti - nel quale i sogni custoditi nel cassetto si spostano su un tavolo e se ne inizia a parlare. Tra “simili” si ode la stessa lingua, si comunica con il cuore, si conoscono persone che trasmettono intorno a sé vibrazioni positive. Mai come in questa epoca il cinema può aiutare a “respirare”; il mondo, in questo momento, ha bisogno di arte e leggerezza».

Le opere in concorso

Questi i 20 corti in concorso che si contenderanno i premi delle sei categorie: ‘Verdiana’(10' - Lince e Beatrice); ‘L’occhio della balena’ (7' - Bonora, Schimmenti, Ramos, Tagliaferro); ‘Alveare’ (2' - Coppola); ‘La nona portata’ (10' - Bruzzese, Mola, Ugioli); ‘Giovanni’ (5' - Di Gerlando, Gibelli); ‘Super Funny Button’ (6' - Panetta, Sorcinelli); ‘Nineteen’ (7' - Tessuti); ‘Slap me to sleep' (8' - Stainier); ‘Who Said Monster?’ (4' - Forti); ‘Pappa e Bucco’ (15' - Losito); ‘Negli occhi e nel cuore il desiderio del ritorno’ (11' - Surace); ‘Casus Belly’ (7' - Marini, Monnet, Pannone, Rossi, Sudano); ‘Agnes’ (7' - Grasso); ‘Vittoria’ (14' - Garosi); ‘Vae Victis’ (6' - Sbarbaro); ‘Graziano e la giraffa’ (7' - Orlando, Zerbi); ‘Spazi vuoti’ (14' - Zanobi); ‘Black screen’ (10' - Pagliani); ‘Fly High’ (7' - Fais, Monteforte, Rosso, Tunceli); ‘Una tradizione di famiglia’ (11' - Cardaci).