"Barriere architettoniche? Peba in fase di valutazione"

ACQUI TERME - Già la Giunta Lucchini aveva messo al centro della propria azione amministrativa un graduale programma di abbattimento delle barriere architettoniche. In tal senso, lo scorso aprile era stato approvato il Peba, il documento che individua gli interventi su aree esterne o interne degli edifici pubblici al fine di agevolarne la fruibilità ai diversamente abili. Le schedature di spazi ed edifici sono state effettuate con una sorta di semaforizzazione degli indici di criticità, dal verde al rosso.

Messo momentaneamente da parte con l'arrivo delle elezioni, ora la nuova Giunta Rapetti vuole riprendere in mano il piano per valutare e successivamente pianificare gli interventi più urgenti. «Siamo ancora in una fase di studio – spiega il vice sindaco Alessandro Lelli – ma è nostra intenzione dare il via alla fase operativa quanto prima. Lo dobbiamo alle persone con disabilità che abitano la nostra città e che vogliono giustamente godere dei suoi spazi».