L'Ufficio Anagrafe e Stato Civile di nuovo attivo 6 giorni su 7

VISONE - L'Ufficio Anagrafe e Stato Civile del Comune di Visone ritorna ad essere aperto al pubblico dal lunedì al venerdì. «A seguito della recente rinuncia del Comune di Grognardo a proseguire la convenzione per la condivisione del servizio demografico, sarà ora possibile aumentare di ulteriori otto ore settimanali l’orario di apertura al pubblico dei nostri uffici municipali. Siamo lieti quindi di annunciare che da giovedì 1 settembre l’Ufficio Anagrafe e Stato Civile di Visone tornerà a essere aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì con orario 9.00-12.30 e al sabato con orario 9.00-12.15», comunica l'amministrazione comunale.

«Questo aumento di apertura del 50% rispetto all’attuale offrirà una accessibilità più ampia, flessibile e continuativa, rendendo (lo speriamo) un po’ meno complicato l’espletamento delle tante attività burocratico/amministrative. E sarà anche l’occasione per far sentire cittadini e Amministrazione ancora più uniti e solidali, favorendo il ritorno a una percezione di normalità di vita di cui tutti (specialmente in questo momento di faticosa uscita dalla pandemia) abbiamo bisogno», concludono dal Comune.