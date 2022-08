Festa della Lega, presenti anche Molinari, Panza e Bruzzone

ACQUI TERME - Questa sera, sabato 27, ad Acqui è in programma la festa della Lega 'Per Salvini Premier'. «Si tratta della prima festa in provincia successiva all’ufficialità delle candidature per le prossime elezioni nazionali, quindi possiamo dire che l’evento assume una connotazione ancora più significativa», commenta il segretario cittadino Marco Cerini. «Nonostante l’evidente allontanamento dalla politica da parte degli italiani a livello generale, la Lega continua a rimanere in mezzo alla gente».

La Festa della Lega si terrà in piazza Orto San Pietro a partire dalle 19; parteciperanno all’evento, tra gli altri, gli onorevoli Riccardo Molinari e Alessandro Panza, il senatore Francesco Bruzzone e gli assessori regionali Marco Protopapa e Vittoria Poggio. È previsto anche uno stand gastronomico con musica ad accompagnare la serata.