Con Pro Vobis zaini e astucci per le famiglie in difficoltà

ACQUI TERME - All'inizio della scuola manca ormai pochissimo. Per mamma e papà, però, a volte acquistare zainetti, astucci e quaderni può rappresentare una spesa non indifferente. Grazie al progetto Pro Vobis, promosso dalla Fondazione Aurora Acqui Onlus in collaborazione con l'Asca, alcune famiglie in ristrettezze economiche possono ricevere un sostegno concreto. In questo caso, il contributo di Pro Vobis è reso possibile grazie alla Pro Loco di Castelnuovo Bormida, che il mese scorso ha donato i quasi 400 euro raccolti con il concerto della CipoSugar Band, con cui è stato acquistato uno stock di zaini e astucci per la scuola.

«Grazie a quello che ci è stato donato dalla Pro Loco di Castelnuovo Bormida per il progetto ProVobis - commentano i responsabili di Fondazione Aurora - abbiamo acquistato materiale scolastico pronto per essere consegnato ai ragazzi per l’inizio della scuola. Grazie ancora alla Proloco e a tutti quelli che hanno preso parte alla bellissima serata».