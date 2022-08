'Sotto la Torre' con Cartoonia: musica, letteratura e live painting

CARTOSIO - Questa sera a Cartosio è in programma il terzo appuntamento di 'Sotto la Torre', la rassegna di appuntamenti organizzata da Cartoonia, l'associazione culturale fondata lo scorso maggio da un gruppo di giovani cartosiani. Una nuova realtà che, con un tocco di creatività, «ha lo scopo di far rivivere la Valle Erro attraverso progetti ed eventi di varia natura, dalla festa di piazza al workshop, dalla rassegna teatrale alle escursioni sui nostri sentieri, fino ad arrivare a nuovi punti di accoglienza e punti informativi», spiegano i ragazzi di Cartoonia. con il mercato dei produttori e degli artigiani della Valle Erro.

Il programma

Alle 20.30 il concerto di chitarra di Yuri Yague, che spazierà dal classico al contemporaneo. Alle 21 Paolo Roversi, scrittore di libri gialli, dialogherà con Piero Spotti, ideatore della rassegna 'Notti nere', ed Emanuela Rosa-Clot, giornalista e cartosiana di adozione.

Dalle 22.30, dj set con Davide Vizio. Per tutta la sera, live painting dell'artista Dimitri, che a fine serata metterà all'asta il suo lavoro per finanziare i progetti dell'associazione, «ma i veri protagonisti restano i produttori, che presenteranno quattro proposte gastronomiche a tema, in abbinamento ai vini locali».