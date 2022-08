De Rerum Naturae Festival: al Birdgarden la due giorni sull'ambiente

ACQUI TERME - Una due giorni per discutere e informarsi riguardo al tema dell’acqua e, più in generale, della gestione delle risorse naturali. Sabato 27 e domenica 28 al Birdgarden del Castello dei Paleologi è in programma il ‘De Rerum Naturae Festival’, un evento dedicato alla tutela dell’ambiente a cui parteciperanno anche Legambiente e Green Peace.

A partire dalle 16 di sabato laboratori per bambini con attività creative ispirate al tema dell’acqua, in contemporanea apertura degli ‘speech corner’ con il gruppo alessandrino di Green Peace (si perlerà di Pfas) e di Friday For Future Italia.

Alle 18 passeggiata con ‘La Ventura’, alle 20 apericena con farinata.

Domenica dalle 10 dibattiti a tema su fitodepurazione e sostenibilità solidale con Cascina del Vento e EquAzione. Alle 16 ‘speech’ su agricoltura contadina con l’associazione Ari e alle 17 presentazione del libro "Il male di vivere bene la

erra non è usa e getta" di Samuele Roccatello. Alle 18 incontro con Legambiente: si parlerà dell'odierna mentalità ambientalista.