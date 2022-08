La Bollente: i magnifici 14 vogliono entrare nella storia

ACQUI TERME - Adesso ci sono tutte le firme e il roster è al completo: quattordici giocatori, e coach Marco Muzio, con un obiettivo dichiarato, portare La Bollente Acqui in serie A. Alla viglia del raduno e dell’inizio della preparazione sono arrivate le ultime firme: due opposti, Lorenzo Mariotti, che nell’ultima stagione ha vinto la C ad Alba, ma ha già esperienze nelle serie superiori, e Davide Cester, classe 1997, fratello d’arte (di Lorenzo), come il compagno di squadra e collega di ruolo, nell’ultima stagione all’Aversa Normanna in A3, proprio il primo obiettivo della formazione acquese. Che ha aggiunto anche una banda, la quarta, che si somma a Martino, Battucchi e Scarrone: Federico Sfondrini, dal ‘Sant’Antioco di B. Al gruppo saranno aggregati alcuni giovani dell’Under 19 di Roberto Varano, già nella prima fase di lavoro e anche durante il campionato, per abituarli a lottare per obiettivi importanti.

Il programma, molto intenso, prevede doppia seduta fino a venerdì, alternando palestra, pesi e gioco. Pausa sabato e domenica, ancora due settimane piene prima del primo test, che sarà il 10 settembre a Savigliano. Sette giorni dopo il ‘ritorno’ al Mombarone e la società sta organizzando un triangolare per l’ultimo weekend di settembre.