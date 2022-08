A Visone si fa cabaret con la Compagnia Teatrale Fubinese

VISONE - Domani sera a Visone si fa cabaret. A partire dalle 21 in piazzale Belvedere ai piedi della torre del paese la Compagnia Teatrale Fubinese porta in scena 'Il buono, il brutto e quello ignorante', rispettivamente interpretati da Massimo Brusasco, Maurizio Ferrari e Massimo Faletti. Come si legge sulla locandina dell'evento, "uno spettacolo di musica, cabaret e altro che non si può dire". Per maggiori info contattare il numero 335 7196617.