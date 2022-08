Saldi estivi in città: "A luglio poca roba, un po' meglio ad agosto"

ACQUI TERME - Tra rassegne a tema e serate musicali con deroghe fino a tarda ora, spettacoli di strada, luna park e degustazioni abbinate allo shopping l’estate acquese non è stata certo avara di occasioni. «Dal punto di vista della ‘movida’- commenta Sabrina Cerutti, presidente di Confcommercio Acqui - il bilancio è senza dubbio positivo. Nei weekend i locali hanno avuto la possibilità di fare musica dopo la mezzanotte, potendo lavorare fino a tarda ora». Meno entusiasmo tra i commercianti, nonostante “l’assist” fornito dai saldi estivi. «Il mese di luglio è stato abbastanza deludente», conferma la Cerutti, proprietaria di un negozio di abbigliamento. «In giro tanta gente, ma in pochi hanno fatto sosta nei negozi. È chiaro che i drastici rincari delle materie prima stanno condizionando le scelte delle famiglie. Ad agosto è andata un po’ meglio, ma nulla di che...».

A ogni modo le associazioni di categoria non hanno alcuna intenzione di farsi cogliere impreparate in vista dei prossimi mesi. «A inizio settembre insieme a Confesercenti avremo un incontro con il Comune per iniziare a programmare gli eventi natalizi. Quest’anno vogliamo muoverci in anticipo per promuovere iniziative ancora più partecipate e utili al tessuto economico locale».