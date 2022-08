Rocca: quattro serate con la Sagra della Peirbuieira

ROCCA GRIMALDA - È il ritorno ai festeggiamenti in presenza a caratterizzare la 45ª edizione della Sagra della Peirbuieira di Rocca Grimalda. Dopo due anni di servizio su asporto (a causa dell'emergenza sanitaria in corso, ndr), ora - nella terrazza del Belvedere “Marconi” - gli organizzatori della Polisportiva locale (presente anche a "Paesi e sapori") sono pronti per la ripartenza.

I fornelli resteranno accesi (a partire dalle ore 19.00) da domani, giovedì 25, e fino a domenica 28 agosto, con tante prelibatezze e buona musica. Per l'occasione è previsto l'allestimento di un ristorante al coperto.