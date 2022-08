Montechiaro Alto: torna la 'Festa del turista e del villeggiante'

MONTECHIARO D'ACQUI - Per il weekend in arrivo appuntamento a Montechiaro d'Acqui. Tra venerdì 26 e sabato 27 è infatti in programma la 53esima 'Festa del turista e del villeggiante', una due giorni tra piatti tipici, musica e cultura contadina organizzata dalla Pro Loco e dal Comune.

Venerdì a partire dalle 19 via al percorso enogastronomico tra le vie del borgo di Montechiaro Alto con le specialità offerte da sei Pro Loco dei limitrofi comuni di Castelletto d'Erro, Denice, Malvicino, Pareto, Ponti, Spigno Monferrato alle quali si aggiungono la Pro Loco e la Polisportiva di Montechiaro. Battuta al coltello di Fassona, ravioli (classici e fritti), gnocchi alla castagna, arrosticciata, panini con le acciughe, frittelle dolci e salate e pesche con il gelato, queste le prelibatezze che sarà possibile degustare. A fare da cornice alla manifestazione le musiche de 'Il falso trio' e di 'Paolo e la band', con la mostra di arti e mestieri 'Dusio d'oro'.

Sabato, dalle 16, apertura al pubblico del Museo della Civiltà contadina e del salone espositivo della Confraternita di Santa Caterina e delle Sante Spine. Dalle 19 la cena con i piatti tipici montechiaresi: acciughe del Castlan, trippa, polenta con fonduta o spezzatino, bollito misto con salse, grigliata con patatine, formaggi e dolci. Dalle 21 via alle danze con l'orchestra di Aurelio Seimandi.