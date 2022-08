Casale aggiunge. A Novi si gioca per i 100 anni del tricolore

ALESSANDRIA - Casale aggiunge ancora: a dieci giorni dall'inizio del campionato un rinforzo in attacco, Claudio Sparacello, 27 anni, nell'ultima stagione al Gelbison neopromosso in C.

Prodotto del vivaio del Palermo, una esperienza con la Primavera del Toro, ha vestito molte maglie, Trapani, Padova, Sudtirol, Reggina. Siena, Acirela e Arezzo. Il traguardo più importante a 21 anni, con il Trapani, promozione in B giocando 7 gare. In C oltre 100 presenze, una novantina in D.

Sparacello è già in gruppo: Marco Sesia potrebbe concedergli uno spezzone oggi, alle 17, a Pianezza, amichevole con Pro Settimo Eureka, che sostituisce il triangolare 'Me ne vanto' organizzato dalla Vogherese e poi annullato.

Lo scudetto a Novi

Il debutto della Novese davanti al suo pubblico è l'omaggio, tre mesi dopo l'anniversario, ai 100 anni dello scudetto conquistato dai biancocelesti nel 1922, unica stagione in cui il calcio italiano si era diviso, i grandi club da una parte, i piccoli con la Figc.

Questa sera, alle 20.15, al 'Girardengo', il triangolare con il Derthona di serie D e la Pro Villafranca di Eccellenza.

Segna sempre Piana

Ultimo test per l'Acqui prima del debutto in Coppa Italia, sabato sera contro la Luese Cristo. A Broni un triangolare con luci e ombre. Contro l'Oltrepò di Eccellenza lombarda i termali subiscono un ko severo, 4-1, giocando, con alcune assenze, che sono, comunque, una giustificazione parziale. A segno Piana, che si ripete nella seconda partita, 2-0 alla Gaviese, in gol anche Baldizzone.

Buone notizie per Matteo Guazzo, che contro la Luese, sabato, andrà quasi sicuramente in panchina.

Gli alessandrini, matricola dell'Eccellenza, giocheranno questa sera, alle 20, a CentoGrigio, contro Atletico Acqui.

Il derby di Valenza

Anche se c'è una categoria di differenza, il derby della città dell'oro è sempre una sfida sentita: questa sera, alle 20.30, al 'Comunale' di fronte ValenzanaMado e Fulvius, al debutto dopo i primi giorni di lavoro.

Domani, giovedì, alle 18, a Rocchetta primo test per il Felizzano di Raimondi contro il San Domenico Savio, mentre Junior Calcio Pontestura giocherà oggi, alle 20.30, con il Bianzé.