"Aree verdi? Impianti di irrigazione di nuovo funzionanti"

ACQUI TERME - Facendo un giro per le vie di Acqui Terme non possono non saltare all’occhio gli spazi verdi urbani che di verde, in realtà, ormai hanno poco o nulla. Il clima torrido degli ultimi mesi ha certamente contribuito ad accelerare il processo di essiccazione della vegetazione. All’azione del clima sempre più tropicale, però, vanno aggiunte le precarie condizioni degli impianti di irrigazione, «molti dei quali fino a oggi fuori uso», spiega il vice sindaco Alessandro Lelli, assessore con delega a Riqualificazione Urbana e Verde Pubblico. «Per rendere più decorosi aiuole e manti erbosi nelle ultime settimane abbiamo ripristinato diversi impianti, più precisamente quelli tra via Dante e piazza Italia. Si tratta di interventi tecnici propedeutici per il mese di settembre. Le irrigazioni - continua Lelli - verranno infatti riattivate per fare in modo che con temperature più miti la vegetazione torni ad essere rigogliosa tra le aree verdi del centro cittadino».