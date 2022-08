VISONE - Marco De Alessandri era il fornaio di Visone, un uomo amato da tutti che lo scorso inverno è stato vittima di un attacco cardiaco che lo ha portato via all'affetto dei suoi cari e dei tanti visonesi che lo conoscevano.

Nel ricordo di Marco, lo scorso 9 luglio è stata organizzata una rosticciata 'no stop' a base di maiale organizzata dal wine-bar ‘La casa di Bacco’ e da ‘La Macelleria di Visone’. La finalità dell'evento era nobile: acquistare con il ricavato un defibrillatore da donare all'amministrazione comunale. Il successo dell'iniziativa ha permesso agli organizzatori di raccogliere la cifra necessaria all'acquisto del Dae.

Lo scorso fine settimana si è tenuta la cerimonia di consegna e di benedizione del macchinario alla presenza del sindaco Manuela Delorenzi, di don Luciano Cavatore e degli organizzatori della serata di beneficenza.

«Avevamo già in programma l'acquisto di questo dispositivo - dichiara il sindaco Delorenzi - e quanto successo recentemente nel comune di Grognardo (una persona in arresto cardiaco è stata salvato grazie alla presenza sul posto di un Dae, ndr) ci ha sensibilizzati ancora di più sull’importanza di avere in paese almeno un presidio di questo genere. Il nostro assessore Linda Brugnone, infermiera pediatrica all’ospedale Gaslini, si è adoperata moltissimo per raggiungere l’obiettivo di avere in paese il defibrillatore. Il gesto di Elio e Lorenzo (i due titolari di wine bar e macelleria, ndr) dimostra il grande affetto che li ha legati a Marco e il desiderio di rendergli omaggio, e l’affetto ancora più grande per la comunità visonese alla quale tutti apparteniamo».