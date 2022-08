Nasce il nuovo gruppo consiliare: "Uniti per lavorare meglio"

ACQUI TERME - Responsabilità e compattezza sono alcuni degli ingredienti che Danilo Rapetti ha chiesto ai propri consiglieri di maggioranza affinché il nuovo corso amministrativo possa proseguire nella maniera più proficua. È anche sulla scia di tale invito che a Palazzo Levi è stato costituito il nuovo gruppo 'Uniti per Acqui', formato dai dieci consiglieri di maggioranza delle quattro liste a sostegno del neo sindaco.

«Abbiamo scelto questo nome perché è il motto che Danilo ha utilizzato più volte durante il corso della campagna elettorale», spiega Nicola De Angelis, il candidato più votato della lista 'Orgoglio Acquese', che andrà a ricoprire il ruolo di capogruppo con Alberto Garbarino a fargli da vice. «Perché questa decisione? Abbiamo voluto lanciare un segnale – aggiunge De Angelis - per far capire agli acquesi che anche tra gli stessi consiglieri c'è bisogno di maggiore unità. Solo così potremo dare un contributo concreto alle sorti della città. C'è anche un altro motivo, però, che ci ha spinto verso questa scelta. Crediamo che essere uniti possa garantire un margine maggiore di controllo riguardo alle attività della Giunta, sia per sostenere determinati provvedimenti o, in alternativa, proporne di nuovi per offrire un contributo ancora più concreto all'azione amministrativa».

Pur essendo periodo di ferie i neo consiglieri eletti non si sono concessi particolari “privilegi”, assicura De Angelis: «Siamo tutti operativi e in queste ultime settimane ci siamo incontrati e confrontati su diverse tematiche. Vogliamo che la macchina operativa entri presto a pieno regime, la città ne ha davvero bisogno».