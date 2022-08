Torna la tre giorni del Polentone

MOLARE - Dopo la pausa forzata sono tornati i tradizionali cartelli gialli agli ingressi principali del paese da Ovada e da Cassinelle. La Pro Loco di Molare è già impegnata nei preparativi per l'edizione 2022 del "Polentone", il ritorno della manifestazione più tradizionale e identitaria del paese. Momento clou della manifestazione le 18 di domenica 21 quando è in programma lo scodellamento della polenta preparata in piazza davanti al municipio. Per tre sere gastronomia, intrattenimento musicale e giochi per i più piccoli.