Sabato 20 c'è 'Collinando', la passeggiata con raviolata finale

VISONE - I Comuni di Prasco e Visone insieme per 'Collinando', la camminata che sabato 20 alle 17 prenderà il via della piscina di Prasco per proseguire su un percorso misto di 8 km che si snoda da Prasco-Orbregno-Olive-Cappelletta con arrivo a Visone. A metà itinerario presso la Chiesetta dedicata a San Defendente di Orbregno sarà disponibile un punto ristoro. In località Cappelletta di Visone breve visita alla Chiesetta della Madonna della Salute.

Arrivo a Visone intorno alle 19, dove sotto la Torre la locale Pro Loco servirà la cena a base di ravioli con dolce, acqua, vino e caffe al costo di 13 euro. Gli organizzatori precisano che «potrà partecipare alla raviolata anche coloro che non avranno preso parte alla camminata. Si fa presente che parte del ricavato di questa serata sarà impiegato per segnalare un nuovo sentiero».

Adesioni entro venerdì 19 chiamando il numero388 0476178 (Andrea), oppure mandando un messaggio su Whatsapp scrivendo il proprio nome e cognome.