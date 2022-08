"Lascia che sia fiorito": a Spigno l'omaggio a Tenco e De André

SPIGNO MONFERRATO - Un omaggio a Fabrizio De André e Luigi Tenco, "tra le ombre di Spoon River". Domani, venerdì 12, nel Sagrato della Chiesa di Sant'Ambrogio di Spigno Monferrato a partire dalle 21.15 andrà in scena lo spettacolo "Lascia che sia fiorito", nuovo appuntamento del cartellone di Rete Teatri.

Con la regia di Paolo La Farina, Monica Massone e lo stesso La Farina portano in scena una sorta di "incontro-omaggio" tra i due iconici cantautori, che tra riflessioni e ricordi si trovano idealmente a passeggiare sulle sponde di Spoon River.

Ingresso 13 euro, per prenotazione chiamare i numeri 3489117837 (Patrizia Velardi) o 3484024894 (Monica Massone), oppure scrivere all'indirizzo mail gestione@rete-teatri.it.