Notte di San Lorenzo: stasera a Strevi camminata con 'Aperistelle'

STREVI - Per la notte di San Lorenzo questa sera alle 21.30 la Pro Loco di Strevi in collaborazione con il Comune organizza un 'Aperistelle' alla Cappella di Pineto. Per l'occasione, inoltre, a partire dalle 19.30 "antipasto" con il Gruppo 'Maurizio Mondavio' con una camminata di 8 km con partenza davanti alle Cantine Marenco: prima tappa alla panchina gigante n.21, "Giallo Moscato", in cima alla collina Scrapona dove l'azienda Marenco Vini coltiva le pregiate uve Moscato.

Alle 21.30, quindi, alla Cappella di Pineto la cena a cura della Pro Loco su prenotazione (al numero 339 1146158) e al costo di 10 euro. A parte, non incluso nella quota, degustazione del Moscato di Passito Valle Bagnario.