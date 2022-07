Terminata la copertura provvisoria della Chiesa di Montaldo

SPIGNO MONFERRATO - Sono terminati i lavori di ripristino alla Chiesa di San Carlo Borromeo in frazione Montaldo nel comune di Spigno.

La copertura dell'edificio sacro era stata in parte divelta dalla violenta tromba d'aria di inizio luglio. Il tetto è stato sostituito con una copertura provvisoria. «L'impresa edile ha ripristinato in via definitiva il tetto della sacrestia. Ora - spiega il sindaco di Spigno Antonio Visconti - sta mettendo in sicurezza la copertura del pronao. La croce metallica è stata recuperata e, speriamo, torni presto al suo posto, sfidando le avversità atmosferiche e segnalando per sempre l'esistenza di una chiesa. Grazie alle imprese Gillardo e Decerchi, oltre a tutti coloro che hanno contribuito al rapido completamento dell'opera».