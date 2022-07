Riapre la provinciale 186, ma forse chiuderà di nuovo nel ’23

SEZZADIO - È imminente l’apertura della strada Provinciale 186. A distanza di un anno dall’avvio del bando di assegnazione dei lavori di ripristino della Retorto-Gamalero nel tratto di Sezzadio, portato via dall’alluvione del Bormida nel 2019 insieme alla vita di una persona, la nuova carreggiata è percorribile. Venerdì scorso alla riapertura della Sp 199 Rocca Grimalda-Carpeneto erano presenti il presidente della Provincia, Enrico Bussalino, e l’ingegnere capo, Paolo Platania, che ha detto: «La 186 a Sezzadio riaprirà la prossima settimana, al più tardi la settimana successiva, salvo imprevisti».

Dopo quasi tre anni di interruzioni, riaperture ad intermittenza, aspettando prima la ricostruzione provvisoria e poi la progettazione definitiva dell’opera, base d’asta 1,3 milioni di euro, i disagi stanno per finire, anche se non del tutto. La ricostruzione della strada sarà completata nel 2023. «Finita la messa in sicurezza del tratto nella Bormida morta, si continuerà nel breve tratto in direzione Gamalero, da raccordare al ponte», ha aggiunto Platania. L’intero tracciato, a fornici, si basa sullo studio anti alluvione di Aipo.