Questa sera in piazza Cadorna c'è 'Musica sotto le stelle'

CASSINE - Questa sera, lunedì 25, a partire dalle 21.30 in piazza Cadorna a Cassine avrà luogo la 29^ edizione di 'Musica sotto le stelle', l'ormai tradizionale appuntamento organizzato dal Corpo Bandistico Cassinese 'Francesco Solia'.

Il programma sarà diretto come al solito dal maestro Stefano Oddone e dal vice maestro Giulio Tortello e si aprirà, dopo la sigla iniziale, con ‘American Highlights’, ‘Air for winds’, ‘The sound of silence’, ‘La voce del silenzio’, ‘Who’s that masked man’. Accanto alla banda per alcuni brani ci sarà ancora il Coro Mozart di Acqui Terme.

Il concerto vedrà la partecipazione dei ragazzi del progetto ‘Educare con la Musica - Class Band’, patrocinato dalla Fondazione CrAl, che hanno sostenuto l’esame finale ottenendo l’atte stato con buon esito.