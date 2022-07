La Pro Loco è in cerca di un gestore per il proprio circolo

STREVI - Gli ultimi anni non sono stati certo facili per la Pro Loco di Strevi: una gestione poco attenta dal punto di vista contabile e burocratico aveva portato al commissariamento dell'associazione. Quest'anno, però, è l'anno della ripartenza. Sotto la nuova presidenza di Antonella Balzaretti la Pro Loco del paese alle porte di Acqui è ora alla ricerca di un nuovo gestore del circolo. I soci interessati potranno presentare domanda entro il e non oltre 15 agosto. Dopo la scadenza il consiglio direttivo si riunirà per valutare le eventuali candidature e procedere con un incontro con i soci candidati per discutere delle modalità di gestione della struttura al fine di individuare il soggetto vincente per la stipula del contratto.