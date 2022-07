Isola in Collina: martedì 26 al via con Goran Bregovic

RICALDONE - Prende il via la 27^ edizione del festival 'L'isola in collina', appuntamento clou del calendario artistico-musicale della provincia e non solo. Martedì 26 sarà il noto musicista e compositore bosniaco Goran Bregovic a inaugurare la rassegna con il concerto in programma alle 21 nel piazzale della Cantina Tre Secoli.

Dopo tre anni dall’ultimo tour, l’artista cantore dell'anima balcanica (ma sempre con un respiro internazionale) sarà accompagnato dalla sua “Wedding & Funeral Band” per un concerto che si preannuncia come una grande festa (8 elementi: grancassa, due trombe, un clarinetto/sax, due tromboni e due voci bulgare).

Compositore contemporaneo, musicista tradizionale o rock star, non ha dovuto scegliere, ha combinato tutto per inventare una musica che è allo stesso tempo universale e assolutamente sua. Bregovic porta in sé il melting pot che ha caratterizzato tutto il suo lavoro. «Io sono di Sarajevo, sono nato su una frontiera: l’unica dove si incontravano ortodossi, cattolici, ebrei e musulmani. Mio papà è cattolico, mia mamma è ortodossa, mia moglie è musulmana. E mi sento anche un po’ gitano, forse perché per mio padre, colonnello dell’esercito, era inaccettabile che facessi il musicista, un mestiere “da gitano”, come diceva lui».

Coste del biglietto 35 euro, prevendite sul sito TicketOne.