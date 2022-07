Con il corpo bandistico Solia e il coro Mozart, una serata speciale

CASSINE - Si intensificano i rapporti tra il Corpo Bandistico Cassinese 'Francesco Solia' e il rione Cristo di Alessandria. Presente domenica 17 alla cerimonia di festeggiamenti in onore a Don Claudio, parroco di San Giovanni Evangelista che ha lasciato la sua parrocchia dopo 27 anni di servizio pastorale, benvoluto dai suoi parrocchiani e da tutta la comunità. Presente nella serata di ieri, venerdì 22, alla cerimonia di inaugurazione ufficiale della notte bianca. Un quartiere dinamico e una banda dinamica, che coglie l’occasione per annunciare il concerto ‘Musica sotto le stelle’, tradizionale appuntamento giunto alla 29ª edizione che si svolgerà lunedì 25, alle 21.30, nella centralissima Piazza Cadorna a Cassine.

Negli anni il corpo bandistico ha sempre voluto innalzare l’asticella delle aspettative, basti pensare all’ultima edizione, nel 2019, ai brani eseguiti con il coro Mozart di Acqui Terme e la banda, un esperimento coraggioso, soprattutto all’aperto, ma che è risultato molto gradito e apprezzato dal pubblico. Quindi accanto alla banda per alcuni brani ci sarà ancora il coro Mozart di Acqui Terme.

Il programma sarà diretto come al solito dal maestro Stefano Oddone e dal vice maestro Giulio Tortello e si aprirà, dopo la sigla iniziale, con ‘American Highlights’, ‘Air for winds’, ‘The sound of silence’, ‘La voce del silenzio’, ‘Who’s that masked man’. Il concerto vedrà la partecipazione dei ragazzi del progetto ‘Educare con la Musica - Class Band’, patrocinato dalla Fondazione CrAl, che hanno sostenuto l’esame finale ottenendo l’atte stato con buon esito.