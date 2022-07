Rogo nel ponzonese: intervengono i Vigili del Fuoco

PONZONE - Questa mattina intorno alle 10 si è sviluppato un incendio in una striscia di bosco in località Chiappino nel comune di Ponzone. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Acqui Terme con il supporto dei volontari Aib della Protezione Civile. A quanto pare, il rogo si sarebbe sviluppato in maniera repentina e nel giro di pochi minuti. Le fiamme sono state domate intorno alle 14, ora in cui le squadre dei vigili sono poi rientrate ad Acqui. Sul posto, però, sono rimasti a presidiare la zona i volontari delle squadre Anti Incendi Boschivi.