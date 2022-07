InterHarmony: stasera in Cattedrale il trio Baranov-Quint-Volodin

ACQUI TERME - Prosegue ad Acqui l’Interharmony Music Festival. Questa sera, venerdì 22, alle 21.30, nella cattedrale di Nostra Signora Assunta, appuntamento musicale con Andrey Baranov al violino, Misha Quint al violoncello e Alexei Volodin, pianoforte. Domani, sabato 23, alle 21.30, nella chiesa di Santo Spirito (in via Don Bosco 8), ci sarà l’esibizione dei giovani artisti della manifestazione. La serata è in collaborazione con il Gruppo Benzi di Acqui.

Domenica 24, infine (alle 21.30, sempre nella chiesa del Santo Spirito), si terrà l’esibizione di artisti internazionali. Lunedì 25 si riprende con un appuntamento tutto dedicato al pianoforte: alle ore 21.30, nella chiesa di via Don Bosco.