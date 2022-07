Ad EquAzione si parla di turismo sostenibile...con chi lo promuove

ACQUI TERME - Negli ultimi tempi si sente parlare con sempre più frequenza di turismo sostenibile, o di "turismo lento". Di cosa si tratta esattamente? È solo una moda? In che modo è possibile godersi le vacanze in armonia con l'ambiente circostante cercando di consumare (risorse, materie prime, carburante...) meno possibile? Se ne parla domani, sabato 25, alla Cooperativa EquAzione Altromercato nella nuova sede di via don Bosco insieme a Luigi Montrasio, co-fondatore di EquoTube, tour operator che promuove il turismo responsabile.