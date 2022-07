"Andremo a votare? Non c'è nulla da temere, anzi"

CASTELLETTO MONFERRATO - "Non bisogna avere paura di andare a votare. Farlo 6 mesi prima del previsto non cambia le cose". Così il giornalista e scrittore Mario Giordano, alessandrino, noto anche come conduttore della trasmissione di Rete4 'Fuori dal coro'.

Ospite ieri sera a Castelletto Monferrato per presentare il suo libro 'Tromboni', Giordano analizza la crisi del governo Draghi, mettendo sotto accusa la classe politica italiana.