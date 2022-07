A Spigno si va in scena con 'Guarda in alto'

SPIGNO MONFERRATO - Continua la stagione teatrale estiva della di ReteTeatri: prossimo appuntamento venerdì 22 alle 21 in piazza IV Novembre a Spigno Monferrato. Dopo la tappa di Cartosio della scorsa settimana, 'Guarda in alto', spettacolo di e con Paolo La Farina, va in scena nel comune ai confini con la Liguria. Ad affiancare La Farina, Monica Massone, Gianluca Blumetti (finalista a Italia's got talent) e Vanni Ciocca. A loro si aggiunge il canto "dal vivo" di Sara Sorato.

«Una storia che diverte e commuove. Un nonno, una figlia in crisi, un nipote a cui voler insegnare a perseguire la felicità, una moglie assente, un fratello, Serafino, con una vita poco fantasiosa e un fratello prete, Don Enrico. Tre fratelli che, alla fine della vita, ritornano a legarsi attraverso i ricordi e il sogno di volare che diventa tanto reale da sostituirsi alla realtà».

Ingresso 13 euro, per prenotazione scrivere a: gestione@rete-teatri.it, oppure telefonare ai numeri 348 9117837 (Patrizia), 348 4024894 (Monica).