PA più digitali: una task force regionale per i fondi del Pnrr

ACQUI TERME - Oggi pomeriggio dalle 16 alle 17.30 presso la Sala Convegni Ex Kaimano, è in programma la tappa acquese del road show di presentazione della Task Force regionale per accedere ai fondi per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione previsti nel Pnrr. Complessivamente per il Piemonte si tratta di 260 milioni, che saranno assegnati tramite bandi a cui bisogna presentare domanda entro settembre. Per farli conoscere a sindaci e amministrazioni locali, nasce questa task force con una ventina di persone di Csi Piemonte e fondazione Torino Wireless.

Al convegno partecipano il Presidente Provincia di Alessandria, Enrico Bussalino, il sindaco di Acqui Danilo Rapetti, l'assessore regionale all'Agricoltura Marco Protopapa, l'assessore regionale a Cultura e Turismo, Vittoria Poggio, il responsabile della transizione Digitale Regione Piemonte, Giorgio Consol, Angelo Buongiovanni di Csi Piemonte e Barbara Pralio della Fondazione Torino Wireless