Sezzadio, oggi l’addio straziante a Mirko

SEZZADIO - Sezzadio è in lutto per la morte di Mirko Gagliano, il bambino di 9 anni investito giovedì sera da un’auto mentre usciva dal cortile di casa in bicicletta.

È un ‘no’ straziante quello urlato al cielo dalla mamma di Mirko nel momento in cui tanti bambini, amici e parenti hanno lanciato palloncini bianchi e azzurri. Un ‘no’ ripetuto tante volte mentre si aggrappava a suo papà, nonno Antonino, che ha dovuto assorbire con un abbraccio forte e infinito il dolore lancinante di sua figlia sommandolo al suo. Mentre le lacrime scendevano sul volto del papà di Mirko, vicino al feretro sorretto dall’affetto della sua famiglia.



Oggi è il giorno dell’addio. Ad accompagnare Mirko sul carro funebre i suoi cugini e poi un lungo applauso nell’ultimo viaggio di un bambino solare, allegro, felice.

Due comunità in lutto, quelle di Sezzadio e Borgoratto, rappresentate da due sindaci che si sono stretti alle famiglie in un momento drammatico.