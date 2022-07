In piazza don Dolermo nuova colonnina per la mobilità elettrica

ACQUI TERME - Lo scorso gennaio il Comune di Acqui Terme ha stipulato un protocollo d'intesa con la società Easycharge per l'installazione di quattro postazioni di ricarica oltre alle quattro già presenti in città. Le nuove colonnine faranno la loro comparsa in piazza Dolermo, piazza Grande Torino, piazza Allende e piazza Martiri delle Foibe. Il sistema di ricarica sarà accessibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 e non prevederà alcun blocco fisico che non sia rimovibile tramite il sistema di controllo remoto.

La nuova Giunta mercoledì 13 ha emesso un'ordinanza con la quale viene stabilita «l’istituzione di un’area di sosta opportunamente attrezzata per la ricarica dei veicoli elettrici, comprensiva di colonnina di ricarica e di due stalli di sosta posti in asse ad essa, in contiguità fra di loro, sugli stalli di sosta già esistenti ed ora riservati alla Guardia di Finanza, in Piazzale Don Piero Dolermo, prospiciente il profilo dell’edificio già sede del Comando della Polizia Locale, in corrispondenza della centralina di derivazione della linea elettrica fornita da ENEL (come da sub – allegato 1 del citato Protocollo d’Intesa) a far data dal 15 luglio 2022». Da oggi, quindi, il posteggio nell'area menzionata sarà riservato ai veicoli a propulsione elettrica.