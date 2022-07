Con 'Adotta una cantina!' il sabato sera tra shopping e degustazioni

ACQUI TERME - I negozi dei commercianti acquesi diventano la vetrina delle aziende vitivinicole locali. Da un'iniziativa promossa da Confcommercio e Confesercenti prende il via il progetto “Adotta una cantina!”, che dal 16 luglio e per i due sabati successivi del mese darà l'opportunità agli imprenditori vitivinicoli del territorio di avere ulteriore visibilità proponendo assaggi e degustazioni dei propri vini all'esterno degli esercizi commerciali che aderiscono all'iniziativa.

I punti degustazione

«L'idea è maturata sull'onda della Notte Bianca – spiega Sabrina Cerutti, presidente di Confcommercio Acqui – e della deroga concessa dal Comune per la musica all'aperto fino alle 2 di notte per prossimi tre sabati di luglio. Insieme a Confesercenti abbiamo pensato a questa iniziativa per favorire il commercio e allo stesso tempo valorizzare le eccellenze vitivinicole dell'Acquese».

Nella serata di sabato 16, quindi, a partire dalle 18.30 davanti a diversi negozi del centro di Acqui – al momento sono una dozzina i commercianti aderenti – saranno allestiti banchetti degustativi che daranno il benvenuto a coloro che, in periodo di saldi, vorranno accompagnare il proprio shopping estivo con un sorso dei vini Doc del territorio. Questo l'elenco delle cantina che faranno "coppia" con gli esercizi commerciali:

Araldica Vini presso Marchiccia Cachemire e Mamma Giò (Corso Italia)

Cantina Maranzana presso X Bacco (Via Manzoni)

Gaglione Vini presso Trendy (Corso Italia)

Vitinicola Biologica Bellati presso Calzedonia e Sabrina Pelletterie (Corso Italia)

Lorenzini Vini presso The Corner (Via Carducci)

Cantina Olivero presso Federica B. (Corso Italia)

Cantina La Torre di Castelrocchero presso Camelot (portici di Corso Dante)

Pizzorni Vini presso Compagne di Scuola (Corso Italia)

Borgo Isolabella della Croce presso Officina del Bar Dante (Corso Dante)

Foglino 7 presso Eralora (Via G. Bove)

I tre appuntamenti in calendario prevedono attrazioni di vario genere. Nella serata di sabato le vie del centro saranno animate da trampolieri “illuminati”: gli artisti di strada, infatti, indosseranno particolari costumi ricoperti da luci led che daranno alla performance quel tocco magico in grado di stupire sia grandi che piccini.