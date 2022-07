Sabato sera Lo Straniero in concerto al Castello dei Paleologi

ACQUI TERME - Il 1° luglio è uscito l’album ‘Falli a pezzi!’ (La Tempesta Dischi), terzo lavoro de Lo Straniero, e il giorno successivo ha preso il via il tour promozionale. La data d’esordio ha visto il gruppo acquese-astigiano aprire il concerto di Massimo Zamboni, storico chitarrista di Cccp e Csi, al ‘Portami Via Festival’ di Cassinasco. Dopo le date di Genova e Piacenza, domani sera (sabato 16) il quarto appuntamento – organizzato da ‘Indiependenza’ – del ‘Falli a pezzi Tour’ andrà in scena alle 21 nella cornice del Giardino Botanico del Castello dei Paleologi di Acqui Terme.

I video su YouTube

«A questo album – spiega la band – abbiamo dedicato gli ultimi due anni, per la prima volta registrando tutto da soli nella nostra sala prove adibita a studio e lavorando a distanza prima con Ale Bavo che ha seguito la produzione, poi con Marcello Batelli per il mix. Come per tutti, sono stati due anni particolari, durante i quali abbiamo destinato le nostre energie alla musica arrivando a produrre materiale per più di un album: questo è il primo ad uscire e segna una ripartenza per noi molto eccitante. Falli a pezzi! chiude idealmente un cerchio e apre una strada nuova».

Tra i brani in scaletta i due singoli ‘Punto di Energia’ e ‘Animale Guida’, «concepiti insieme, come due facce delle stessa medaglia, due voci che si fondono, e per questo accompagnati da un unico video (online su YouTube), oltre al brano ‘Artistico serale’, di recente inserito al 15° posto della playlist Rock Italia.