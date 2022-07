Acqui: alla rosa si aggiungono sei 2004

ACQUI TERME - Dopo i tre innesti (Piana, Emiliano e Sciaccia) l’Acqui tratta due conferme, quelle di Nani e Carrese, che escono dal gruppo Under, ma sono considerati elementi importanti per il contributo tecnico e umano che hanno dimostrato di poter dare. Incontri in queste ore per raggiungere l’accordo e dare così un assetto definitivo a un rosa di cui saranno parte permanente i 2004 Costa, Pisani, Taddeo, Martino, Sciutto e Mazzarello e, almeno fino al debutto in Coppa, anche Morganti e Ivaldi. Fra le novità anche la settimana di ritiro, dal 4 al 9 agosto, nel Bergamasco.