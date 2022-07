Vallegra: "Spazzatura, ne abbiamo beccato un altro: sanzione massima"

BISTAGNO - Da tempo l'amministrazione comunale di Bistagno è impegnata nel contrasto ai furbetti del sacchetto. La cattiva abitudine degli incivili di gettare qualunque tipo di rifiuto tra rive e fossati convinti di non essere colti sul fatto da occhi indiscreti sembra però non avere mai fine. Il sindaco Roberto Vallegra, comunque, non ha alcuna intenzione di farla passare liscia a chi non si attiene alle regole minime di civiltà. «Con piacere - fa sapere il sindaco - comunico che oggi (ieri, martedì 12, ndr) abbiamo "beccato" un furbetto della spazzatura, precisamente sulla Provinciale 227 (Strada del Rocchino). Italiano, anzi piemontese doc e residente non molto lontano dal luogo del fatto. Provvederemo con il massimo consentito della sanzione».

Vallegra non nasconde tutta la sua indignazione: «È veramente ora di finirla! Il 50% del lavoro dei cantonieri comunali è destinato al trasporto scolastico (giusto e ne sono felice), l'atro 50% è destinato alla raccolta di qualsiasi cosa nei fossi e nelle zone di campagna. Chi fa manutenzione ordinaria in paese??? Babbo Natale?». Il primo cittadino fa appello alla collaborazione di tutti: «Abbiamo messo cartelli e foto trappole ovunque, ma ci servono assolutamente le vostre segnalazioni! Non abbiate paura a denunciare questi incivili!».