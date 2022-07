Orti sociali: entro fine luglio le assegnazioni dei lotti

ACQUI TERME - Il progetto è in ballo da circa due anni, ma a causa dell'emergenza sanitaria fino a oggi era rimasto al palo. L'idea di individuare anche ad Acqui un'area dedicata agli Orti sociali, infatti, era stata promossa dall'amministrazione Lucchini in collaborazione con l'Asca (Associazione Socio-assistenziale dei Comuni dell’Acquese) con l'obiettivo di valorizzare alcune aree dismesse, favorire il benessere dei nuclei familiari con disagio sociale e la socializzazione degli anziani. L'area verde di via Savonarola è stata scelta come location ideale da riqualificare attraverso la realizzazione di un certo numero di lotti di terra di circa 20 metri quadrati ciascuno con annesso impianto di irrigazione (tre punti acqua comuni).

L'8 giugno scorso è stato pubblicato un bando con scadenza al 10 luglio per l'assegnazione di 15 lotti di terreno rivolto a nuclei famigliari o singole persone residenti nei territorio comunali di competenza dell'Asca, che non dispongano già di terreni coltivabili e con un Isee inferiore ai 25mila euro annui. Per la formazione della graduatoria Asca tiene conto di determinati requisiti in base ai quali sono assegnati i punteggi: il reddito (priorità agli Isee più bassi), la composizione del nucleo famigliare e l'eventuale incarico del Servizio Sociale. L’assegnazione ha una durata di 3 anni. Entro la fine di luglio verranno assegnati i lotti in base alle graduatorie elaborate. Le attività all'interno degli orti assegnati dovrebbero cominciare non prima di settembre.