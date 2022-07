La rassegna 'BeInSide' si sposta nel Chiostro del Duomo

ACQUI TERME - Giovedì 14 nuovo appuntamento con la rassegna 'BeInSide' di Acqui in Palcoscenico in programma dal 3 al 23 luglio.



Alle 18 nel Chiostro del Duomo andrà in scena lo spettacolo 'Zato e Ychi' del Balletto di Sardegna, diretto da Senio G.B. Dattena; coreografia e danzatori: Valeria Russo e Lucas Monteiro Delfino.

Trama: Zatoychi, Zato’ per gli amici o per i più acerrimi nemici che non vogliono perder tempo a pronunciarne per intero il nome è un invincibile spadaccino cieco, della tradizione giapponese. A lui in Giappone hanno dedicato numerose serie tv e, di recente, un bel film con contenuti ematici molto importanti, come pure quelli ironici. A questo personaggio ci siamo ispirati in questa breve performance. Chi conoscendolo, volesse individuarne nel nostro lavoro le tracce, le ritroverà nell’ironia che a tratti lo permea, oltreché in un oriente mitico che ci siamo divertiti a reinventare.

A seguire, alle 18.45, la compagna spagnola Taiat Dansa, porta in scena l'installazione coreografica 'No Half Measures', con la regia di Meritxell Barberá & Inma García.

NO HALF MEASURES è un'installazione coreografica che lavora in relazione all'identità della danza, sia essa presentata sul palco, in un museo o in uno spazio non convenzionale, e l'identità dei danzatori attraverso un autoritratto collettivo.

Quattro volti, che appaiono in continuo movimento, costruiscono una finzione che racconta l'evoluzione del corpo. Il dialogo tra i suoi ritratti attraversa correnti che si evolvono attraversando diversi movimenti artistici d'avanguardia.

Per prenotazioni o informazioni scrivere a: info@ballettoteatroditorino.org