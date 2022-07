ACQUI TERNE - Si sapeva già da qualche giorno, ma ieri è arrivata la conferma ufficiale: il primo Consiglio Comunale della terza "era Rapetti" è stato convocato per la serata di domenica 17 alle 20.30, con un giorno di anticipo rispetto alla data di lunedì 18 inizialmente ipotizzata dallo stesso neo sindaco. La seduta sarà a porte aperte, ma sarà possibile seguirla anche in diretta streaming sul canale YouTube del Comune.

"Domenica sera le deleghe"

Domenica sera nella Sala Giunta di Palazzo Levi verrà eletto il presidente del nuovo Consiglio Comunale (che con ogni probabilità sarà Enrico Bertero) e sarà poi effettuata la convalida degli eletti alla carica di sindaco e di consiglieri comunali. In programma, inoltre, la surroga dei consiglieri che andranno a ricoprire la carica di nuovi assessori comunali. Sarà lo stesso Rapetti a rendere noti i nomi di coloro che comporranno la nuova squadra di governo tra le giornate di domani e giovedì, «ma per il momento – sottolinea il sindaco – senza specificare le deleghe, un po’ perché su alcuni assessorati devo ancora prendere una decisione definitiva, e un po’ perché intendo comunicare le deleghe assegnate nel corso del primo Consiglio». Ciò che è certo, comunque, è che i cinque posti in ballo saranno occupati da due donne e tre uomini. «Per la loro nomina – spiega Rapetti – ho tenuto conto dei requisiti di cui ho già ampiamente fatto cenno nelle scorse settimane: sono persone che vivono ad Acqui e che mi hanno garantito di poter dedicare gran parte del loro tempo al compito che verrà loro affidato». Terminati i colloqui con i rappresentanti delle liste di maggioranza, negli ultimi giorni il primo cittadino ha avviato gli incontri con gli altri candidati sindaci: «Ho già parlato con Franca Roso e Bernardino Bosio, nei prossimi giorni incontrerò anche Lorenzo Lucchini e Bruno Barosio».