Re Sgaientò alla corte di Re Biscottino...e c'era anche Miss Italia

NOVARA - Nel pomeriggio di ieri a Novara è andato in Carnevale estivo. La tradizionale festa di martedì grasso, infatti, a causa dell'ultima ondata epidemica invernale era stata rimandata di cinque mesi.

Per l'occasione la città gaudenziana ha celebrato il 150° di Re Biscottino, la maschera locale. Alla sfilata in maschera ha partecipato anche una delegazione acquese: Re Sgaientò, per la prima volta interpretato da Antonio Frisullo, insieme alla sua regina, interpretata da Camilla Barisone e al ciambellano Tommaso Alternin, oltre a cinque componenti della "corte" termale.

Una giornata di festa e allegria, che ha visto come ospite d'onore Zeudi Di Palma, Miss Italia 2021, che ha incontrato e posato insieme alla "corte reale" acquese. Di seguito alcune foto della manifestazione.