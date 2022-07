Appello dall'Enpa: "Al rifugio spazi e gabbie al completo"

ACQUI TERME - Il rifugio dell'Enpa di Acqui in regione Bossalesio rappresenta un porto sicuro per i gatti meno fortunati rimasti senza padrone, randagi o ancora peggio abbandonati. «Siamo un centro tutto sommato piccolo – spiega Piero Rapetti, volontario Enpa - e quindi gli spazi sono limitati. Al momento ospitiamo oltre 50 gatti adulti e poco meno di una ventina di cuccioli». Quasi ogni giorno i volontari dell'ente acquese sono alle prese con segnalazioni e recuperi da ogni parte del territorio: «Noi facciamo il possibile, ma non riceviamo sovvenzioni da nessuno. Andiamo avanti con le nostre forze e con le donazioni delle persone che ci sostengono».

"Facciamo ciò che possiamo"

Pochi giorni fa, dopo l'ennesimo recupero di cuccioli lasciati al loro destino, i volontari hanno lanciato un appello via social: «Abbiamo letteralmente finito le gabbie e gli spazi a disposizione». Il sempre maggiore bisogno di interventi sul territorio e di inviti alle adozioni sono le dirette conseguenze delle mancate sterilizzazioni da parte di privati o enti comunali, «e noi da questo punto di vista non possiamo fare granché. Ci autofinanziamo e già con le spese di mantenimento della struttura facciamo i miracoli», spiega Piero.

Per quanto riguarda gli affidi, dopo i due anni di Covid in cui i volontari hanno ricevuto un buon numero di richieste, «ora da qualche tempo stiamo registrando un rallentamento». Tra gli amici a quattro zampe ospiti del rifugio non pochi sono adulti portati in struttura perché considerati “scomodi”: «La maggior parte delle volte si tratta di gatti i cui padroni sono anziani non più autosufficienti. In casi simili, quasi sempre i parenti non se la sentono di accudire gli animali rimasti soli e quindi li portano qui, causando loro un vero trauma».

Le amministrazioni comunali non sempre fanno il loro dovere, «ad Acqui, però, da anni il Comune mette a disposizione una cifra destinata alle sterilizzazioni grazie alla quale ogni anno possiamo garantire una cinquantina di interventi».

Per sostenere le attività dei volontari Enpa di Acqui, donazioni all’iban IT 86 S07601 10400 000013967153.