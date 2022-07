L'agricoltura contadina può salvare il mondo? Se ne parla a EquAzione

ACQUI TERME - Chi meglio di chi l'agricoltura sostenibile e completamente naturale la mette in pratica ogni giorno può spiegare perché l'agricoltura contadina può salvare il mondo? Una domanda che è anche il titolo dell'incontro in programma domani pomeriggio (sabato 9) a partire dalle 16 al punto vendita EquAzione di via Don Bosco ad Acqui Terme.

Per raccontare le loro esperienze di agricoltori "ecofriendly" saranno ospiti Anna Pacchiarotti dell'azienda agricola "La Valdanzosa" di Cassine, Fabrizio Garbarino, allevatore e coordinatore nazionale dell'Associazione Rurale Italiana nonché co-fondatore della cooperativa agricola 'La Masca' di Roccaverano, Gabriele Barrocu, in rappresentanza del progetto 'Il Cascin8' di Melazzo ed Elisa Mascetti, agronoma e contadina del progetto 'Pan - Piccola Agricola Naturale' di Rivalta Bormida.

Nel corso dell'incontro si parlerà anche dell'associazione di promozione sociale Wwoof (World Wide Opportunities on Organic Farm) che mette in relazione volontari e progetti rurali naturali promuovendo esperienze educative e culturali per contribuire a costruire una comunità globale sostenibile.

L'evento è promosso da EquAzione - Altromercato e dall'Associazione Rurale Italiana.