Fiera di San Guido: tornano i fuochi d'artificio

ACQUI TERME - Da domenica 10 a martedì 12, come ogni anno, ad Acqui si celebra San Guido, il Santo patrono della città termale. Per tre interi giorni le vie del centro cittadino si animeranno con bancarelle, street food, intrattenimento di vari genere e l’immancabile luna park di piazza don Dolermo.

Dopo due anni di stop, torna anche lo spettacolo pirotecnico. I fuochi illumineranno il cielo acquese lunedì 11 dalle 21.45 alle 22 nella consueta cornice degli Archi Romani. In attesa dei fuochi artificiali di San Guido il Corpo Bandistico acquese offre alla cittadinanza il proprio concerto. Prima parte alle 21.30, la seconda parte al termine dello spettacolo pirotecnico.