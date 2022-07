Con ‘La Ventura’ un corso per le guide ambientali di domani

PONZONE - Piccole guide ambientali crescono. All'interno del progetto europeo Life WolfAlps – che mira a migliorare la convivenza tra il lupo e l’essere umano – è nato il progetto 'Young Ranger', con l’obiettivo di formare sin dalla tenera età le future generazioni in tema di tutela dell'ambiente e delle specie animali. L'associazione 'La Ventura' di Moretti, frazione di Ponzone, ha avviato lo scorso 23 giugno una serie di incontri a cadenza settimanale rivolti a bambini e ragazzi dai 5 anni in su. Il corso è coordinato da Alessio Zunino e Davide Pelizza, guide ambientali escursionistiche formate dall’ente Aree Protette Appennino Piemontese nonché soci fondatori dell'associazione, in collaborazione con Andrea Baiardi e David Pastore Di Marzo.

Anche un 'pass' dei parchi...

«Al programma Young Ranger – spiega Alessio Zunino - partecipano 39 diversi enti, parchi e aree protette di Italia, Francia, Austria e Slovenia. L'obiettivo è far conoscere ai più piccoli le azioni di monitoraggio, promozione dell'ecoturismo e del contrasto alle ibridazioni che solitamente vengono svolte all'interno delle aree naturali protette. Per quanto riguarda l'Appennino Piemontese l'attenzione è rivolta in particolare al monitoraggio e alla salvaguardia del lupo».

Fino al prossimo 4 agosto, ogni giovedì, le guide de 'La Ventura' condurranno i giovani "Ranger" lungo i sentieri solitamente percorsi dai branchi, impartendo anche lezioni di salvaguardia ambientale e delle specie protette. Life WolfAlps fornisce agli ‘Young Ranger’ un libretto di attività da completare nel corso dei vari incontri formativi oltre a un “passa parchi”, ovvero una sorta di “passaporto dei Parchi” dove a ogni loro visita bimbi e ragazzi riceveranno il timbro dell'area protette visitata. «I bambini ma anche i ragazzi più grandi – osserva Alessio - sono sempre molto attenti e coinvolti, sia durante le escursioni che nel corso dei briefing formativi. D'altronde quello che riguarda il lupo è un immaginario da sempre un po' misterioso che affascina sia bambini che adulti».

Ad agosto il centro estivo

Terminati i corsi per ‘Young Ranger’, dal 9 al 18 agosto a 'La Ventura' ospiterà i centri estivi per bambini dai 3 ai 12 anni. Dopo mesi di limitazioni e chiusure, quindi, per le associazioni escursionistiche l'estate 2022 promette davvero bene. «Con l'inizio della posa della recinzione anti Peste suina finalmente possiamo tornare alle nostre attività. La scorsa settimana – aggiunge Zunino – abbiamo anche organizzato il primo raduno in mountain bike lungo i sentieri del ponzonese. Sabato 23 luglio, invece, festeggeremo i nostri sei anni di attività con una serata all'insegna della musica, del buon cibo e dello stare insieme»